Канцлер Германии во время визита в Москву посетит Александровский сад

Канцлер Германии Ангела Меркель прибыла в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным, которые состоятся в Кремле.

Расписание поездки главы ФРГ в Москву включает в себя посещение Александровского сада, где Меркель приняла участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата. Нынешняя встреча станет первым очным визитом канцлера в Кремль с начала пандемии коронавируса. Последняя встреча глав государств состоялась в Берлине 19 января 2020 года на международной конференции по Ливии.

Ранее пресс-служба Кремля сообщала, что лидеры стран планируют обсудить состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях, а также рассмотреть ряд актуальных международных и региональных вопросов.