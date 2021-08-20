Прощай, оружие. Зачем США оставили талибам арсенал в Афганистане

Между определениями «вывод войск» и «бегство» США из Афганистана западные СМИ все чаще предпочитают выбирать второе. Американские солдаты в такой спешке покидали страну, что оставили талибам (членам запрещенной на территории РФ террористической организации «Талибан»1*) значительные запасы военного имущества, которые хранилось на военных базах.

Агентство Reuters со ссылкой на источники в Пентагоне сообщает, что в распоряжении боевиков оказались более двух тысяч единиц наземной и несколько десятков воздушной военной техники, включая знаменитые «Черные ястребы» — многоцелевые вертолеты UH-60. Также талибы захватили несколько ударных вертолетов и беспилотники ScanEagle.

Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец в беседе с «Политикой Сегодня» выразил уверенность, что западная пресса весьма скромно подсчитала объемы брошенного американцами оружия.

«За 20 лет пребывания американцев в Афганистане они на подготовку афганской армии потратили примерно триллион долларов. Некоторые источники называют цифру в 890–900 миллиардов долларов», — сказал он.

Ранее по соцсетям разлетелись фотографии, на которых повстанцы разгуливают по Кабулу с американскими карабинами М4 и снайперскими винтовками M24. Некоторым даже достались бронежилеты и очки ночного видения.

Taliban's arms seizures embarrass US.



Social media images show Taliban fighters carrying M4 and M18 assault rifles and M24 sniper weapons, driving around in iconic US Humvees and, in one video, apparently wearing US-style special forces tactical uniformshttps://t.co/lvewOdiylt pic.twitter.com/vGwtU9UZfJ — AFP News Agency (@AFP) August 19, 2021

«Все, что не было уничтожено, теперь принадлежит талибам», — рассказал Reuters источник в военном ведомстве.

По последним данным, талибы нашли еще одну партию брошенных на произвол судьбы «Хаммеров» (армейских внедорожников HMMWV) и ящики с новейшим вооружением.

Taliban fighters posing with US weapons in a base they just captured easily. This is what we spent a trillion dollars on! pic.twitter.com/OpWoKI66ur — Gravel Institute (@GravelInstitute) August 14, 2021

flickr.com / The U.S. Army

Один на один

Официальная позиция Пентагона гласит, что тысячи боевых машин и склады с оружием якобы оставили вовсе не талибам, а афганской армии, чтобы те могли противостоять боевикам. Только вот о внезапном бегстве американцев из страны вооруженные силы Афганистана никто не предупреждал.

В начале июля журналисты France 24 опубликовали репортаж с одной из военных баз США, которую покинули хозяева. Несколько десятков солдат ВС Афганистана остались один на один с полчищем талибов и переполненными ангарами с военной техникой.

Примечательно, что репортаж назывался: «Американцы уничтожили все, прежде чем покинуть афганскую военную базу», тогда как на деле боевикам достались целые горы оружия. Теперь официальные лица США выражают обеспокоенность, что исламисты будут использовать американские автоматы и пулеметы против мирного населения Афганистана. Также Пентагон опасается, что оружие попадет в руки террористов ИГ1* («Исламское государство»1 — террористическая организация, запрещенная в РФ).

Global Look Press / Str

«Ястребы» и «Хаммеры»

Reuters пишет, что президент Джозеф Байден настолько обеспокоен проблемой брошенной военной техники, что на полном серьезе рассматривает вариант нанесения авиаударов по бывшим военным базам США в Афганистане. Останавливает его только то, что это может спровоцировать талибов: пока боевики сдерживают захватнические амбиции и не трогают гражданских (в том числе тех, кто прямо сейчас эвакуируется в аэропорту имени Хамида Карзая), но атака на военные базы может развязать им руки.

В период с 2002 по 2017 годы Соединенные Штаты выделили правительственным силам Афганистана около 28 миллиардов долларов на вооружение. Также в страну постоянно поставляли очки ночного видения, ракеты, винтовки и несколько сотен боевых самолетов. «Черные ястребы» и «Хаммеры» были проявлением превосходства США в Афганистане, но теперь эта техника встанет в авангарде вооруженных сил «Талибана»*.

Впрочем, какая-то часть техники в данный момент находится на ремонте в Соединенных Штатах, так что в теории боевики могли получить еще больше ресурсов.

«По иронии судьбы, тот факт, что наше оборудование и техника так часто ломаются, спасает нам жизнь», — подчеркнул высокопоставленный военнослужащий армии США, пожелавший остаться неизвестным.

Нюанс в том, что пользоваться истребителями и вертолетами подавляющее большинство талибов не умеет. Такая техника требует специальной подготовки, но для очков ночного видения, к примеру, она не требуется. Источник в американском конгрессе подчеркнул, что возможность воевать ночью — это настоящий «переворот в игре» для повстанцев.

Global Look Press / Xinhua

Армия на босу ногу

Часть захваченного талибами оружия действительно принадлежит афганской армии, однако остальная техника числится за американскими военными. Беспокойство Пентагона можно понять, рассуждает Баранец. Правительственные войска не оказывали талибам почти никакого сопротивления, а около трети армии и вовсе перешло на сторону повстанцев.

«Американцы перехитрили сами себя. Но то, что афганская армия с американским оружием оказалась не в состоянии противодействовать, как они говорят, "пастухам", это открывает истинные результаты двадцатилетней работы США в Афганистане. Непонятно, на что они тратили деньги, они не понимали и не понимают сущность армии Афганистана, которая, в общем-то, не очень хочет воевать с талибами», — объяснил военный эксперт.

Есть и другая версия того, почему США оставили свой арсенал боевикам, добавил Виктор Баранец. «Игра на опережение» подразумевает создание в Афганистане хорошо подготовленной армии, которая, вооружившись американскими винтовками и ракетами, двинется прямиком на Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан, приближаясь к российским границам.

Самостоятельно подготовиться к противостоянию с более крупными государствами талибы не смогут, но «карликовые армии» центральноазиатских стран «затопчут босиком», подытожил полковник в отставке.

* — террористическая организация, запрещенная на территории РФ

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации