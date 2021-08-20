Военный юрист Арбузов: создатели "Солнцепека" сняли фильм о правде жизни

Появление на экранах российских кинотеатров фильма "Солнцепек" о войне в Донбассе имеет большое социальное значение, уверен военный юрист Игорь Арбузов.

Многие граждане России относятся к конфликту на востоке Украины как к далекому и не слишком актуальному, но это совершенно не так, объяснил Арбузов в интервью ФБА "Экономика Сегодня". По его словам, очень важно показывать будни войны в Донбассе и раскрывать причины данного конфликта.

"Люди по сей день слышат залпы, живут в условиях комендантского часа. Это реальность", — подчеркнул юрист.

По его словам, создателям "Солнцепека" удалось снять картину о правде жизни, без приукрашивания происходящего, и при этом с большими художественными достоинствами и напряженным сюжетом.

"Важно знать правду о том, что происходит в мире. Особенно про гражданскую войну, которая происходит у нашего братского народа", — отметил собеседник "Экономики Сегодня".

Зрители "Солнцепека" смогут увидеть, к чему приводят спланированные западные провокации на убедительном и наглядном примере экранных событий, резюмировал Арбузов.

Премьера кинофильма о войне в Донбассе состоялась в России 12 августа, телевизионный показ "Солнцепека" прошел на канале НТВ 18 августа.