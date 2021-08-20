Ополченец Донбасса Матюшин признался, что фильм "Солнцепек" вызвал у него сильные эмоции

Участник ополчения Донбасса Александр Матюшин поделился впечатлениями о новой художественной картине "Солнцепек".

Фильм основан на реальных событиях, происходивших в 2014 году в ДНР и ЛНР. Режиссер картины надеется, что его творение поможет открыть глаза на весь ужас, который устроили Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Премьера уже состоялась на телеканале НТВ. Своим мнением поделился реальный участник боевых действий в Донбассе.

"Многие сцены пробирали до слез. Хотя мне, выжившему в активной фазе войны, уже казалось, что меня уже будет сложно удивить и вызвать у меня такие эмоции", — сказал он в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Он также отметил, что в отдельных сценах допущены некоторые огрехи. Однако художественный фильм и не должен следовать абсолютно точно исторической линии, резюмировал Матюшин.