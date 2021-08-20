Новосибирский суд арестовал застройщика скандального микрорайона "Новомарусино"

Центральный районный суд Новосибирска арестовал главу компании "Доступное жилье" Вадима Варвянского. Мужчина обвиняется в растрате при строительстве микрорайона "Новомарусино".

Компания Варвянского начала строительство ЖК "Новомарусино" в 2012 году, в 2014 были сданы дома первой очереди. Остальные объекты долевого строительства застройщик должен был сдать в середине 2017 года, но сроки постоянно сдвигались. Позже стало известно, что Вадим Варвянский собрал с людей более миллиарда рублей и вывел деньги в аффилированные фирмы, при этом строительство остальных домов было остановлено.

В декабре 2020 года обманутые дольщики микрорайона "Новомарусино" объявили голодовку рядом с недостроенными домами для привлечения внимание к проблеме. Мэрия Новосибирска также приобрела здесь около 100 квартир на сумму более 200 млн рублей для расселения людей из ветхого и аварийного жилья.

В декабре 2020 года региональное Министерство строительства Новосибирской области заявило о том, что проблемы ЖК "Новомарусино" будут решать за счет денег федерального Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства. В июне дольщики комплекса начали получать денежные выплаты.

Расследование уголовного дела продолжается. Вадим Варвянский заключен в СИЗО до 25 сентября 2021 года.