В Кремле раскрыли детали предстоящих переговоров Путина и Меркель

Президент России Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель планируют обсудить состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в различных областях.

Помимо этого, лидерами стран будут рассмотрены актуальные международные и региональные вопросы, сообщили в Кремле. В частности, главы государств разберут ситуацию в Афганистане, реализацию минских договоренностей для мирного урегулирования ситуации в Донбассе, а также затронут тему борьбы с пандемией.

Встреча Путина и Меркель запланирована на 20 августа. Известно, что форма визита Меркель в Москву не предполагает подписания каких-либо документов.

Канцлер ФРГ вскоре должна также посетить Киев. Ранее местные журналисты сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский намерен вручить Меркель государственную награду — орден Свободы.