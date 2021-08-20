Европейская валюта преодолела планку в 87 рублей в ходе торговой сессии

Торги на Московской бирже продемонстрировали подорожание евро.

Евро прибавил и вышел за пределы 87 рублей на торговой сессии Мосбиржи. Данный уровень преодолен европейской валютой впервые с 2 августа.

Рубль на торгах ослабевал по отношению к евро и доллару в связи с изменением внешних условий. Курс американской валюты с расчетом на следующий день рос на 20 копеек, достигая 74,4 рубля за единицу.

Фьючерс североморской нефти сорта Brent на октябрь немного опускался на 0,2%, выходя на уровень в 66,26 доллара за "бочку".