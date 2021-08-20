Лидер новгородской ОПГ Мхитарян выходит на свободу

Один из лидеров крупнейшей новгородской ОПГ Тельман Мхитарян выходит на свободу 20 августа. Новгородский районный суд в 2014 году признал Мхитаряна виновным в вымогательстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Лидера ОПГ приговорили к 13 годам колонии строгого режима и отправили отбывать наказание в Республику Коми.

В «лихие 90-е» Мхитарян вместе с основателем группировки Николаем Кравченко, известным под кличкой «Коля Бес», создали финансово-промышленную группу, в которую вошли разного рода заводы, речной порт и другие предприятия.

«Напарники» промышляли не только бизнесом, но и вымогательством, рейдерскими захватами и, по данным следствия, заказными убийствами. Большая часть рядовых «сотрудников» преступной группы числились в ЧОП «Хантер» и других охранных организациях. Через эти ЧОПы лидеры ОПГ получили возможность легально приобретать оружие.

Постепенно «новгородские» взяли под контроль весь бизнес в городе и области. По рассказам местных предпринимателей, в те годы нельзя было заниматься своим делом, не платя мзду ОПГ.

Prt Scr youtube.com / NovgorodTVnews

Однако в 2007 году «новгородское Чикаго» потерпело крах в результате работы правоохранительных органов. Кравченко и Мхитарян покинули Россию и попали сначала в федеральный, а потом и международный розыск.

Мхитаряна задержали 20 августа 2009 года в Армении — его экстрадировали в Россию, после чего поместили в петербургский изолятор «Кресты».

Кравченко поймали в 2013 году на Украине. Он пытался подать прошение на получение статуса беженца, но не вышло. Украина в 2014 году решила передать лидера ОПГ России. Кравченко так и не вернулся — до экстрадиции он покончил с собой.

Сегодня Мхитарян должен выйти из заключения, однако сразу в Великий Новгород он попасть не сможет: ж/д и авиарейсов из Сыктывкара на эту дату нет.