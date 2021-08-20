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Китайским семьям официально разрешили иметь трех детей

Китайским семьям официально разрешили иметь трех детей

Сегодня, 20 сентября, Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей принял поправки в «Закон о населении и планировании рождаемости». Теперь парам в Китае официально разрешено иметь трех детей, сообщает издание «Синьхуа». Ранее, в июле, Госсовет КНР отменил в стране штрафы за «многодетность».

Напомним, что демографическая ситуация начала представлять наиболее серьезную угрозу для экономики Пекина в 2019 году, когда показатель рождаемости в стране упал до уровня 1949 года. Тогда на каждые сто человек приходился всего один новорожденный. Такой спад стал отголоском политики «одна семья — один ребенок», принятой властями в 1979 году с целью затормозить стремительный рост населения. 

Спустя 36 лет, в 2015 году, руководство Китая разрешило парам иметь двоих детей, однако существенных сдвигов по разрешению демографического кризиса Поднебесной это не дало. Напротив, образовалась новая проблема — из-за возросшего числа пожилых людей власти задумались о пенсионной реформе, которая отодвинет планку выхода на заслуженный отдых на пять лет и для мужчин, и для женщин.

Вверх по демографической лестнице. В Китае семьям официально разрешили иметь трех детей
ФБА «Экономика сегодня»  / Мария Александрова

Тогда китайцы крайне обеспокоились последствиями, которые повлечет за собой задумка правительства. Жители отметили, что повышение возраста выхода на пенсию отразится на рождаемости, поскольку декретный отпуск в Поднебесной составляет лишь 90 дней, а после воспитание детей зачастую ложится на плечи именно бабушек и дедушек. Соответственно, если они будут вынуждены продолжать работать, женщины станут меньше рожать, так как содержание детей окажется непосильной ношей для многих молодых семей.

Очередные поправки в закон о рождаемости, одобренные сегодня, предполагают не только право на троих детей, но и новые меры поддержки для тех, кто решил завести ребенка. Так, власти обязались ввести финансовые, налоговые, страховые, образовательные и жилищные льготы для молодых родителей. Какие конкретно шаги будут сделаны в этом направлении — пока не сообщается.

Известно лишь, что в Китае начнут поощрять работодателей за продление декретного отпуска сотрудницам и создадут дополнительные оборудованные места для матерей с детьми в жилых комплексах, общественных пространствах и на рабочих местах. Кроме того, согласно документу, государство начнет пропагандировать вступление в брак и рождение детей среди молодежи.