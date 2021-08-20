Материалы для производства гробов поднялись в цене

Ценовые изменения коснулись атрибутов, необходимых для предоставления ритуальных услуг.

Сырье и различные материалы, которые используются для производства гробов и крестов подорожали в России. Это сказалось на конечных ценах изделий, отмечает руководитель похоронных домов «Журавли» Илья Болтунов.

Согласно информации, которой поделился эксперт рынка с телеканалом "360", тренд на повышение цен затронул практически всю атрибутику, относящуюся к похоронам. Болтунов указывает, что металл прибавил в цене втрое, камень стал продаваться на 10-30% дороже. Древесина и мебельные щиты увеличились в своей стоимости на 50%.

По оценкам сотрудника "Журавлей", себестоимость среднестатистического гроба ранее достигала 7 тыс. рублей, а его цена в рознице составляла 10 тыс. рублей. В настоящее время в закупе гробы продаются уже от 9 тыс. рублей. Помимо этого, подчеркивает Болтунов, значительные ценовые корректировки затронули кладбищенские ограды. Если в конце 2020 года 1 кг обработанного металла реализовывался по цене в 80 рублей, то сейчас его предлагают за 200 рублей и выше.