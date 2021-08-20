Более 90% россиян выразили желание отправиться в путешествие по стране

Аналитики Россельхозбанка провели исследование и выяснили наиболее желаемые направления для путешествий россиян.

В онлайн-опросе приняло участие более тысячи жителей городов-миллионников, среди которых были Москва и Санкт-Петербург. Возраст респондентов колебался от 25 по 55 лет, пишет ТАСС.

В итоге оказалось, что более 90% опрошенных выразили желание отправиться в путешествие по России. По мнению половины респондентов (47,5%), для отдыха им вполне хватит одной недели. Наиболее желанными направлениями для туризма россияне назвали Байкал, Карелию и алтай.

"Съездить туда хотела бы половина опрошенных россиян", — сказано в исследовании банка.

Не так давно житель Уфы Олег Чегодаев прошел пешком весь Урал. В общей сложности он преодолел расстояние в 3189 километров. Путешественнику удалось совершить этот путь за 109 дней, сообщает телеканал "360".