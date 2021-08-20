Отборочный матч ЧМ-2022 Казахстан — Украина может пройти в другой стране

Четвертый матч сборной Украины в рамках квалификации к ЧМ-2022 могут перенести из Казахстана.

Встреча отбора к ЧМ-2022 в Катаре между Казахстаном и Украиной может быть перенесена из Нур-Султана, сообщил в Twitter-аккаунте журналист Игорь Бурбас. По его информации, также рассматривается вариант проведения матча без зрителей.

Причиной возможного переноса поединка квалификационного раунда ЧМ-2022 является рост числа случаев заражения COVID-19 в Казахстане. В трех турах отборочного турнира к планетарному первенству сборная Украины набрала три очка. На счету казахстанской национальной команды один балл.