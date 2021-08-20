В Омске следователя подозревают во внеслужебных отношениях с обвиняемым

Сотрудницу полиции в Омске, которая ведет расследование уголовного дела о краже, подозревают в романтических отношениях с обвиняемым.

Следователь одного из территориальных отделов полиции по Омску вступила во внеслужебные отношения с 22-летним фигурантом уголовного дела. Роман выявили сотрудники собственной безопасности УМВД, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

Материалы внутренней проверки в отношении сотрудника полиции были переданы в областное управление Следственного комитета. Если подозрения о романтических отношениях с обвиняемым подтвердятся, следователь будет отстранена от службы в правоохранительных органах, а ее руководители привлечены к дисциплинарной ответственности.