Украинский МИД назвал неразрешимой проблемой существование Крымского моста

Черноморским странам НАТО, а также Украине, Грузии и Молдавии необходимо создать новую стратегию, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

Министр считает, что проблема, которая сложилась с появлением Крымского моста, практически неразрешима из-за географических факторов. По его словам, территории со стороны Таманского и Крымского полуостровов находятся под контролем России, что якобы создает существенные проблемы для других стран, расположенных близ Черного моря.

Эта тема сейчас является одной из ключевых во внешней политике Украины, отметил глава ведомства. Он также сообщил, что президент страны Владимир Зеленский намерен создать постоянные механизмы для поддержания баланса безопасности на этом водном отрезке.

"Если стратегии и общих объединенных сил не будет, то Россия будет доминировать в Черном море, как сейчас в Азовском", — добавил Кулеба.

Ранее представители парламента и национальных общин Крыма обратились к Анкаре с просьбой отказаться от участия в антироссийском саммите Украины "Крымская платформа". В республике заявили, что мероприятие может подорвать добрососедские отношения между народами России и Турции.