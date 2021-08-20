СМИ сообщили о деталях беседы Путина с Байденом об Афганистане

Президент России Владимир Путин настаивал на выводе войск НАТО из Афганистана в ходе встречи с американским коллегой Джо Байденом, сообщило издание The Wall Street Journal.

Речь идет о саммите Россия — США, который состоялся в Женеве в текущем году. Обозреватель издания отметил, что на переговорах Путин четко обозначил свою позицию против любой военной роли США в Средней Азии.

Стоит отметить, что ситуация в Афганистане обострилась после вывода войск США из региона. Радикальное движение "Талибан" (террористическая организация, запрещенная в России) захватило столицу республики.