Корнилов: после Афганистана на горизонте Байдена показался импичмент

Информационное пространство США заполнил хэштег #ImpeachBiden («Подвергните Байдена импичменту») после «унизительных для Вашингтона» событий в Афганистане и, в частности, в аэропорту Кабула.

Впервые за почти восемь месяцев правления президента Соединенных Штатов Джо Байдена его рейтинг упал ниже 50%. Кроме того, сейчас тенденция складывается таким образом, что уровень его поддержки может вовсе упасть до отрицательного значения — когда число недовольных Байденом превысит численность его сторонников, допускает политолог Владимир Корнилов.

Очевидным провалом хозяина Белого дома стал брифинг, который он провел в связи с победой «Талибана»1* (террористическая организация, запрещенная в РФ) в Афганистане. Во время выступления Байден зачитал «набор противоречивых фраз», переложил вину за «позор США» на самих афганцев и стремительно «убежал» от неудобных вопросов журналистов.

«А ведь тем было что спросить у своего лидера. В частности, припомнить его же обещания, данные всего-то чуть больше месяца назад, о том, что никто "ни при каких обстоятельствах" не увидит в Кабуле сцен, похожих на эвакуацию в Сайгоне (Южный Вьетнам) в 1975 году», — предположил Корнилов.

Вообще любые аналогии между Каублом-2021 и Сайгоном-1975 Байден переживает весьма болезненно, ведь для него Вьетнам является «персональной темой». Действующий президент США начал строить свою политическую карьеру именно с вьетнамского вопроса, благодаря которому в 1972 году сенсационно выиграл выборы и стал самым молодым сенатором Соединенных Штатов.

Теперь те тезисы и убеждения, на которых Байден долгие годы поднимался по карьерной лестнице, могут привести его к «политическому краху».

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На фоне всего происходящего конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, известная последовательница экс-главы США Дональда Трампа, уже начала практическую подготовку процедуры импичмента 46-го президента. Параллельно с этим демократы «на всякий случай» взялись за разработку операции «Преемник».

«Бросается в глаза то, как они [Демократы — Прим. ред.] в последние дни бережно охраняют вице-президента Камалу Харрис от негатива, связанного с афганской тематикой», — рассуждает Корнилов.

Определение «администрация Байдена — Харрис» внезапно позабылся, а сама вице-президент стала реже появляться на публике и ни разу не высказалась по поводу трагедии в Кабуле, отметил эксперт.

Подводя итог, Корнилов выразил мнение, что события в Афганистане ярко продемонстрировали «слабость Америки» и ее руководителей, а противники действующей власти не упустят шанс этими слабостями воспользоваться.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации