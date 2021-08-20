Германия решила вывезти из Афганистана алкоголь вместо людей

Властям Германии банки с пивом и бутылки вина оказались дороже, чем афганцы, годами работавшие на правительство ФРГ в Кабуле. К такому выводу пришли журналисты немецкого таблоида Bild.

Ранее стало известно, что Берлин организовал дополнительные рейсы для вывоза алкоголя из Афганистана, в то время как почти два десятка тысяч человек, работавших на GIZ (немецкое Общество по международному сотрудничеству) и «рисковавших жизнью», остаются в стране, захваченной «Талибаном»1* (террористическая организация, запрещенная в РФ).

«Это совпадение по времени, но оно показывает приоритеты федерального правительства. Они [люди] для федерального правительства меньше, чем пивные банки», — возмутились в Bild.

Отметим, план по выводу войск из Афганистана в Германии начали разрабатывать еще в начале июня. Уже тогда в бундесвере решили вернуть на родину не только работников, но и остатки алкоголя с базы в Мазари-Шарифе.

pixabay.com/PD /

Накануне выяснилось, что запланированных транспортных мощностей не хватает, чтобы вывезти 29 европоддонов спиртного. Немецкие военные насчитали почти 65 тысяч банок пива и 340 бутылок вина и шампанского, а это около 22,5 тысячи литров хмельных напитков.

На днях приоритетами правительства ФРГ озадачился депутат бундестага от «Свободной демократической партии» (СвДП) Кристоф Хоффманн. Он поинтересовался, почему власти спасают только немецких рабочих, а афганцев, трудившихся на благо Германии, оставляют во власти талибов, организуя при этом дополнительный транспорт для вывоза алкоголя.

Министр иностранных дел Хайко Маас парировал, что план эвакуации не может быть распространен на местный персонал, потому что тогда число людей возрастет с двух до 20 тысяч.

«Проще говоря: любой, кто работал на Германию в рамках сотрудничества в целях развития, иногда рискуя своей жизнью, чтобы сделать Афганистан лучше, теперь остается позади — в отличие от 65 000 банок пива», – иронизируют немецкие журналисты.

Хоффман заявил Bild, что правительство ФРГ «совершенно неверно» оценило ситуацию в Афганистане, когда в июне разрабатывало план вывода немецких сил. Также депутат пристыдил организации, проводившие военную кампанию в Кабуле, заявив, что те «не заботятся о своих людях».

«Вы не можете иметь дело с такими людьми», — сказал политик.

Отметим, сегодня, 20 августа, в Москву на встречу с президентом России Владимиром Путиным прибудет канцлер Германии Ангела Меркель. Лидеры государств подведут итоги многолетнего сотрудничества накануне смены власти в ФРГ.

* — террористическая организация, запрещенная в России

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации