Тюменского захватчика банковского отделения признали невменяемым

Судебно-психиатрическая экспертиза признала захватчика банковского отделения Тюмени невменяемым, сообщает представитель Следственного комитета России.

В Тюмени завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, который захватил отделение крупного банка и потребовал 15 миллионов рублей. По итогам экспертизы мужчина признан невменяемым и нуждающимся в принудительном лечении.

Ранее ФАН сообщал, что в начале июля текущего года неизвестный захватил офис крупного банка и заявил, что у него бомба. Тюменские правоохранители эвакуировали 40 человек из дома, в котором располагается отделение. Захватчик взял в заложники трех сотрудников банка и потребовал крупную сумму денег.