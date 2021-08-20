Большинство американцев раскритиковало бегство США из Афганистана

Американское издание The Hill провело социологическое исследование среди зарегистрированных избирателей в США.

Большая часть респондентов негативно высказалась о том, каким образом американский военный контингент покинул Афганистан. По мнению 57% опрошенных, администрация Белого дома приложила недостаточно усилий, чтобы обеспечить эвакуацию людей из арабской республики до того, как радикальное движение "Талибан" (террористическая организация, запрещенная в России) взяло контроль над столицей государства.

Вместе с тем общее решение покинуть Афганистан одобрили 64% респондентов. Однако этот показатель оказался ниже, чем в июле текущего года. Тогда такую инициативу положительно рассматривали 73% опрошенных.

Стоит отметить, что сегодня, 20 августа, в Москве состоится встреча президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель. Ожидается, что спикеры обсудят ситуацию в Афганистане, сообщил телеканал "360".