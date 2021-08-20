Пермские коммунисты сравнили выступление Володина с высказыванием соратника Гитлера

Официальная группа Губахинского отделения КПРФ (Пермский край) в соцсети «ВКонтакте» опубликовала фотоколлаж, на котором председателя Госдумы Вячеслава Володина сравнили с рейхсминистром Рудольфом Гессом. Журналисты из URA.ru сообщают, что высказывание Володина о российском президенте Владимире Путине приравняли к заявлению соратника Адольфа Гитлера.

В другой публикации план нападения нацисткой Германии на СССР «Барбаросса» представили рядом с законопроектами партии «Единая Россия». Пост сопровождался подписью: «Тот ли план я выбрал, чтобы уничтожить эту страну?», на заднем плане был изображен Адольф Гитлер.

«Я вообще про это не знаю ничего. Со мной [публикации] не согласовывали», — заявила первый секретарь краевого комитета КПРФ Ксения Айтакова.

Сообщество опубликовало посты 4 августа, однако уже 19 августа они были удалены.