Тренера одного из детских лагерей Петербурга задержали по подозрению в педофилии

Правоохранители задержали преподавателя физкультуры одного из детских лагерей в Курортном районе Петербурга по подозрению в совращении воспитанниц.

Об этом в полицию сообщили родители одной из девочек-подростков, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По их словам, тренер совершил насильственные действия сексуального характера в отношении двух воспитанниц, пока они спали. Однако официального подтверждения от правоохранителей еще не поступало.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение.