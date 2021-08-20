Полиция США установила личность мужчины, угрожавшего устроить взрыв возле Капитолия

Угрожавший устроить взрыв у Капитолия американец сдался полиции. Выяснилось, что недавно он потерял мать.

Правоохранители наканунеполучили сообщение о машине, начиненной взрывчаткой. Автомобиль был припаркован возле Капитолия. Стражи порядка эвакуировали людей из близлежащих зданий и перекрыли дороги. "Минером" оказался 49-летний житель штата Северная Каролина Флойд Рэй Роузберри, сообщает РИА Новости.

Он сдался полиции после нескольких часов переговоров. Выяснилось, что мужчина страдает психическим заболеванием. К тому же у него незадолго до инцидента умерла мать.