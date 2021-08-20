МИД Испании объяснил запрет визита кораблей ВМФ РФ в порт Сеута

Дипломатическое ведомство Испании отклонило заявку командования ВМФ РФ о заходе большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков" и буксира "Алтай" в порт Сеута.

Причиной стала неизвестность дальнейшего маршрута российских кораблей, сообщает испанская газета Pais.

По ее данным, МИД государства получил запрос российской стороны на визит "Вице-адмирала Кулакова" и буксира "Алтай" порта в Сеуте в период с 18 по 20 августа для пополнения запасов, причем Министерство обороны Испании не видело препятствий для захода кораблей РФ. Внешнеполитическое ведомство страны отправило дополнительный запрос в Москву о конечной цели похода кораблей ВМФ России и не разрешило их остановку в Сеуте из-за отсутствия ответа, отмечают авторы Pais.