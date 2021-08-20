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Минздрав Саратова объяснил пользу русских народных песен для восстановления легких

Минздрав Саратова объяснил пользу русских народных песен для восстановления легких

Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин убежден, что уроки исполнения русских народных песен могут помочь восстановить легкие после коронавируса. Ранее подобное предположение выдвинула руководитель отдела клинических исследований Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Хадижат Омарова.

Костин согласился со специалистом и простым языком объяснил, для чего во время реабилитации необходимо обращаться к народному творчеству.

«Они [ученые] имели в виду, что русские народные песни содержат большой набор воздуха и дыхательную гимнастику, потому что они протяжные, со звуком. Поэтому я думаю, что как раз русское народное действительно более подходит здесь [для восстановления легких — Прим. ред.], чем что-то иностранное», — сообщил министр.

Хадижат Омарова также указала на продолжительный постковидный синдром, который может наблюдаться у переболевшего в течение нескольких месяцев. Все это время человек не может совершать повседневные дела и полноценно ухаживать за собой.