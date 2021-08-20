Аномальный холод придет в Петербург 20 августа

Синоптическую ситуацию в Санкт-Петербурге определит южная периферия циклона, в связи с чем в городе пройдут кратковременные дожди, сообщил специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Небо над Северной столицей 20 августа периодически затянется тучами. Температура воздуха окажется ниже климатической нормы. Столбики термометров покажут от +18 до +20 градусов, в Ленинградской области — от +17 до +22, рассказал синоптик. В Петербурге пройдут кратковременные осадки. Скорость юго-западного ветра достигнет пяти–десяти метров в секунду.

На следующей неделе погодные условия в Северной столице ухудшатся. Воздух прогреется не более чем до +18 градусов, начнутся сильные дожди, отметил Леус. Петербуржцам не стоит ждать возвращения лета. Третья декада августа подтвердит прогноз о похолодании, передает телеканал "360".