ФСБ рассекретила материалы допроса начальника японского концлагеря "Хогоин"

ФСБ рассекретила архивные документы об убийстве японскими солдатами советских военнопленных, которых не успели передать в лагерь "Хогоин".

Упомянутый лагерь находился под управлением специального отряда 731 Квантунской армии, который занимался опытами по разработке биологического оружия. РИА Новости опубликовало материалы допроса экс-начальника лагеря Иосио Иидзимы.

Иидзима рассказал, что в 1930-1945 годах в плену японских войск остались тысячи советских граждан, включая тех, кого считали без вести пропавшими после боев на озере Хасан в 1938 году. Многих из них направили в лагерь "Хогоин", где над ними ставили опыты, зачастую приводившие к гибели. Лагерь был рассчитан на 150 человек, в основном там содержали мужчин, из них 40 погибли во время "испытаний".

В августе 1945 года перед наступлением Красной армии лагерь должен был быть эвакуирован, однако четыре человека остались. Иидзима позже принял решение расстрелять их.

"Учитывая, что согласно инструкции они подлежали уничтожению через отряд 731, но в то же время этого сделать уже было невозможно, я принял решение о расстреле их, и 16 августа они были расстреляны. Фамилии их забыл. Знаю только одного артиста Смирнова, остальные трое были русский священник, агроном и советский моряк, кажется лоцман", — говорил экс-начальник "Хогоина".

Иидзима также во время допросов рассказал, как в лагере была убита единственная узница, ей сделали "укол смерти".

В годы Второй мировой войны японские военные разрабатывали бактериологическое оружие. Доподлинно известно, что отряд 731 планировал испытать на Дальнем Востоке бомбу, начиненную чумными блохами. Для испытаний вирусов использовали подопытных из числа военнопленных, в основном это были граждане СССР, Кореи и Китая.

По воспоминаниям сотрудников отряда 731, во время их бесчеловечных опытов погибло не меньше трех тысяч человек. По другим версиям, их число составляет 10 тысяч. После окончания войны руководители отряда и высшее военное руководство страны предстали перед трибуналом, который получил название Хабаровский процесс. Главных фигурантов приговорили к 25 годам лагерей или расстрелу.