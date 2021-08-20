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Первое место по доле вакцинированных заняла Белгородская область

Первое место по доле вакцинированных заняла Белгородская область

Белгородская область заняла первое место по доле привитых одной дозой вакцины или полностью вакцинированных от коронавируса.

Такую информацию передает РБК. Согласно данным источника, на сегодняшний день в регионе получили прививку 38,16% населения. Также Белгородская область лидирует и по вакцинации одним компонентом. В этом случае речь идет о 686,6 тысячи человек (45% населения).

Ранее первое место занимала Чукотка. Однако теперь регион набрал всего 37,66%. Тройку лидеров закрыла Московская область, получив 32,43%.