Крымский депутат Фикс пригрозил камерой СИЗО рычащему на крымчан Зеленскому

Первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс призвал украинского президента Владимира Зеленского перестать "рычать", угрожая крымчанам возвращением украинской власти.

Крымский парламентарий прокомментировал высказывание Зеленского о том, что в Крыму с радостью будут принимать киевские власти, так как на полуостров с Украиной "вернется жизнь". Фикс заявил, что украинские власти в Крыму с удовольствием примут и предоставят им лучшие камеры следственных изоляторов.

"Пусть наши недруги знают, что нельзя поднимать руку и тем более рычать на Крым, на крымчан и на Россию", — отметил в комментарии для РИА Новости Фикс.

По словам депутата, на полуострове с удовольствием принимают гостей, прибывающих в Крым без агрессии и камня за пазухой.

Крым вошел в состав России после референдума, который прошел в марте 2014 года. За воссоединение с РФ высказались 95,6% избирателей Севастополя и 96,77% имеющих право голоса жителей Крыма.