"Кронштадт" рассказал о начале проектирования тяжелого ударного БПЛА "Гром"

Гендиректор компании "Кронштадт" Сергей Богатиков сообщил о работе над проектированием тяжелого ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) "Гром".

В интервью РИА Новости Богатиков отметил, что сейчас идет проработка "Грома" на этапе эскизного проекта, также рассматриваются различные варианты его исполнения.

Концепт беспилотника "Гром" впервые презентовали в рамках форума "Армия-2020". Тогда стало известно, что БПЛА способен нести авиационные средства поражения различного класса, например, воздушные управляемые ракеты Х-38МЛ. Максимальная скорость будущего аппарата составит 1000 км/ч.