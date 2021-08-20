Бывший глава украинского МИД Павел Климкин считает, что у Украины есть возможность «остановить» Россию только совместными усилиями с США.

Политик в качестве примера приводит ситуацию на Среднем Востоке. С его слов, Соединенным Штатам отчасти удалось решить задачу борьбы против Аль-Каиды1 (террористическая организация, запрещена в России), однако справиться с созидательной деятельностью не получилось. В итоге Вашингтон проиграл борьбу за "новый Афганистан".

Теперь, по мнению Климкина, Украина также "выиграла в борьбе с Россией", хоть и не окончательно. Частью Запада стране стать пока не удалось, признает экс-глава МИДа.

Климкин уверен, что неудача в борьбе за Афганистан может спровоцировать свертывание борьбы за "новую Украину". Ведь Киев и Вашингтон ждут общего успеха, поэтому только с США можно "остановить РФ".

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации