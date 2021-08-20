Работающие ветераны села в России могут получить надбавки к пенсии

Депутаты Госдумы от ЛДПР внесут на рассмотрение законопроект, предусматривающий возможность получения надбавки к пенсии ветеранам сельского хозяйства.

Глава комитета нижней палаты по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил, что законопроект предусматривает право на повышение фиксированной выплаты пенсионерам, имеющим достаточный стаж работы в сельской местности. Это касается и тех, кто продолжает работать в этой сфере.

Согласно закону "О страховых пенсиях", повышенная фиксированная выплата в размере 25% положена пенсионерам за работу в сельском хозяйстве, продолжительность которой составляет не менее 30 лет. Она касается только неработающих пенсионеров.

Депутат Нилов назвал ограничение абсурдным. Он заявил, что при помощи законопроекта это депутаты и намерены изменить.