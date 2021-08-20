Роскосмос отложил пуск "Союза" на 21 августа по техническим причинам

Ракета "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 34 британскими спутниками связи OneWeb установлена на стартовый стол площадки №31 на космодроме Байконур.

Согласно сведениям Роскосмоса, запуск ракеты "Союз" был намечен на 21 августа 2021 года в 01:18:20 (по московскому времени), однако время пришлось изменить, так как за 40 секунд до старта произошла ошибка в наземном электрооборудовании. Пуск перенесен на следующие сутки.

В общей сложности полет ракеты продлится девять с половиной минут. После разгонный блок "Фрегат" с космическими спутниками OneWeb отделится от третьей ступени ракеты и начнет самоуправляемый полет. Доставка спутников по орбите займет 3 часа 45 минут.

Стоит отметить, что это пятый за 2021 год запуск "Союза" с космодромов Байконур, Восточный и Куру. Ожидается еще четыре запуска в интересах OneWeb.