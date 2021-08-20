ФАН публикует видео с отражением удара ВВС Израиля по территории Сирии

Федеральное агентство новостей опубликовало видео отражения атаки ВВС Израиля в небе над столицей Сирии.

Корреспонденты ФАН сообщили, что атака произошла около 23:00 часов. В небе над Дамаском раздались несколько мощных взрывов. У припаркованных на улицах машин сработала сигнализация, в окнах зданий задрожали стекла.

Минобороны Сирии прокомментировало инцидент. По информации военных САР, удары были нанесены израильскими ВВС из воздушного пространства Ливана. Атаки пришлись по окраинам Дамаска и Хомса.

Средствами противовоздушной обороны Сирийской Арабской Республики удалось сбить большую часть ракет. Минобороны САР сообщило, что сейчас оценивает последствия данного акта агрессии.