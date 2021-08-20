Сервис OnlyFans запретит публикацию порнографических материалов

С октября 2021 года начнут действовать новые ограничения сервиса OnlyFans, касающиеся "откровенно порнографического контента".

Эротические фото и видеоматериалы публиковать можно будет, как и раньше. Изменения касаются материалов, сделанных в общественных местах. Под запрет также попадают некрофилия, инцест, снимки несовершеннолетних, передает Bloomberg.

Ранее платформа оказалась в центре скандала из-за педофильских фото и видео. Оказалось, что не достигшим восемнадцатилетнего возраста пользователем очень легко обмануть модератора и разместить свой контент, зарегистрировавшись под чужими документами.