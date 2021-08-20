Коллективный иммунитет к коронавирусу в России может сформироваться до конца года

Нужный уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России может быть сформирован к концу года. Об этом заявил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Формирование коллективного иммунитета на данный момент идет неплохо, сообщил он ТАСС. Гинцбург отметил, что россияне должны успеть до конца года достичь необходимого уровня.

Ученый отметил, что вакцины в избытке есть во всех регионах России. По его словам, это большая заслуга государства и производителей.

"Вся проблема заключается в том, чтобы люди более активно шли и вакцинировались", — заявил Гинцбург.

Массовая вакцинация в России началась 18 января. На данный момент в стране зарегистрированы четыре вакцины.