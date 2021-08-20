Путин и Меркель обсудят международные проблемы на переговорах в Москве

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель проведут личные переговоры в Москве в пятницу.

Лидеры двух стран обсудят борьбу с пандемией, двусторонние отношения и актуальные проблемы международной повестки. Отмечается, что среди тем — происходящее в Афганистане, мирное урегулирование конфликта на востоке Украины, сообщила пресс-служба правительства Германии.

Для Ангелы Меркель этот визит в Москву станет последнем в качестве канцлера ФРГ. В сентябре в Германии пройдут выборы нового канцлера, Меркель сообщала, что не собирается выдвигать свою кандидатуру еще на один срок.