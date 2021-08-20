Власти Турции введут новые ограничения для невакцинированных от COVID-19

Власти Турции намерены ввести новые ограничения в пандемию, среди которых обязательное предоставление невакцинированными отрицательного ПЦР-теста для входа в рестораны.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что для непривитых от коронавируса студентов и преподавателей будет требоваться регулярное прохождение ПЦР-тестов. Предъявление отрицательного результата будет обязательным для перелетов и переездов между городами. Об этом информирует газета Hurriyet.

В заявлении турецкого лидера говорится, что для входа в кинотеатры и рестораны также будет необходимо показать отрицательный ПЦР-тест. В новом учебном году учителя школ, которые не прошли вакцинацию, будут обязаны сдавать тесты минимум дважды в неделю.