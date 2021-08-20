ПВО Сирии отбивают атаки над Дамаском

ПВО Сирии отражают атаки в небе над Дамаском. Соответствующей информацией поделилось сирийское агентство CAHA.

Очевидцы в Ливане во время беседы с РИА Новости заявили, что видели военные самолеты, которые низко летели. По их словам, воздушные судна могли принадлежать израильским ВВС.

Центр по примирению враждующих сторон в Сирии недавно сообщал, что комплексы "Панцирь-С" и "Бук-М2" отечественного производства были уничтожены. Эта техника стоит на вооружении ПВО Сирийской Арабской Республики. Также были обезврежены ракеты и беспилотники, которые атакуют объекты в стране.