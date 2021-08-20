Компания Activision представила новую часть Call of Duty

Издательство Activision и студия-разработчик Sledgehammer Games анонсировали новую часть в серии Call of Duty: Vanguard.

На этот раз популярный военный шутер перенесет игрока во времена Второй мировой войны и позволит ему попытать силы на нескольких театрах военных действий: Тихий океан, Франция, СССР (Сталинград) и Северная Африка. В рамках сюжета производитель обещает погрузить пользователя в героическое повествование в "беспрецедентно глобальном масштабе", окружив игрока "трагическими историями".

Компания создала 20 карт на запуске и разнообразное окружение. В преддверии релиза планируется устроить открытое бета-тестирование. Игра выйдет 5 ноября.