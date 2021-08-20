Политолог Сатановский назвал путч 1991 года плохо спланированным планом Горбачева

Многое доказывает, что августовский путч 1991 года был спланирован Михаилом Горбачевым, но оказался плохо сделанным, заявил политолог Евгений Сатановский в Telegram-канале.

По словам Сатановского, инициатором путча был первый президент СССР Михаил Горбачев, но его план был очень плохим, что показало неготовность "путчистов" к реальным действиям. Об этом информирует Федеральное агентство новостей.

"По всему видно — его это был план, только очень уж плохо слепленный, как и все, что он, вечно шарахавшийся из стороны в сторону, пытавшийся совместить несовместимое и быть хорошим для всех, красуясь, как петух на птичьем дворе и явно упиваясь звуками собственного голоса, делал", — заявил политолог.

Укрепление власти Горбачева было единственной целью ГКЧП, считает политолог. После путча власть должна была подавить протест, а первый президент СССР стать героем в глазах советского народа и Запада.