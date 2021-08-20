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Политолог Сатановский назвал путч 1991 года плохо спланированным планом Горбачева

Политолог Сатановский назвал путч 1991 года плохо спланированным планом Горбачева

Многое доказывает, что августовский путч 1991 года был спланирован Михаилом Горбачевым, но оказался плохо сделанным, заявил политолог Евгений Сатановский в Telegram-канале.

По словам Сатановского, инициатором путча был первый президент СССР Михаил Горбачев, но его план был очень плохим, что показало неготовность "путчистов" к реальным действиям. Об этом информирует Федеральное агентство новостей.

"По всему видно — его это был план, только очень уж плохо слепленный, как и все, что он, вечно шарахавшийся из стороны в сторону, пытавшийся совместить несовместимое и быть хорошим для всех, красуясь, как петух на птичьем дворе и явно упиваясь звуками собственного голоса, делал", — заявил политолог.

Укрепление власти Горбачева было единственной целью ГКЧП, считает политолог. После путча власть должна была подавить протест, а первый президент СССР стать героем в глазах советского народа и Запада.