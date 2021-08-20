"Талибан" решает вопрос о дальнейшей судьбе афганских военных

Лидеры террористического движения "Талибан", запрещенного в РФ, начали переговоры о будущем сотрудников сил безопасности Афганистана.

Как передает агентство "Рейтер", талибы ждут, что соседние с Афганистаном государства вернут воздушные судна, на которых афганские военные покинули страну. Вместе с этим, сейчас лидеры движения начали инвентаризацию вооружения, оставленного силами США и НАТО после ухода из Афганистана.

Напомним, 15 августа боевики захватили столицу Афганистана Кабул. Президент Ашраф Гани покинул страну, заявив, что сделал это, чтобы "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, и объявил о формировании "Исламского эмирата Афганистана".