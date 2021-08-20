Четверо полицейских получили ранения при стрельбе в Альбукерке

Четверо правоохранителей получили ранения во время стрельбы в американском городе Альбукерке. Информацию об этом сообщил мэр города Тим Келлер.

По его словам, полицейским была оказана неотложная медицинская помощь сразу после происшествия. Двое из них получили огнестрельные ранения в результате попытки предотвратить ограбление.

Еще одного стража порядка спас от пули бронежилет, другого правоохранителя ранило осколками стекла. Подозреваемые в совершении преступления были задержаны и арестованы, передает News.ru.