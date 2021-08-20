Бывший канцлер ФРГ назвал виновных в захвате Афганистана талибами

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер считает ответственными за захват Кабула "Талибаном" (террористическая организация, запрещенная в РФ) американских президентов.

Все лидеры США, руководившие страной с 2001 года, начиная с Джорджа Буша-младшего и заканчивая Джо Байденом, реализовывали неправильную политику в отношении Афганистана и совершали ошибки. Именно это ошибки и привели к провалу операции, отметил бывший канцлер в своей статье для онлайн-портала T-Online.

"Решающую ответственность нужно выискивать не в Берлине, а в Вашингтоне", — подчеркнул Шредер.

Трамп принимал односторонние решения по Афганистану, передает News.ru. То же самое делал и Байден, объявив о выводе войск из страны: тем самым он пригласил талибов штурмовать Кабул до этой даты. Сейчас главное — принять реальность и вплотную заняться обеспечением стабильности в стране.