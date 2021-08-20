"Есть шансы": политолог Атаманенко предрек Шугалею успех на выборах

Ученый-социолог, президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей имеет хорошие шансы получить мандат.

Он может достойно проявить себя на выборах, несмотря на то, что партию "Родина" не допустили до избирательного процесса в Законодательное собрание Петербурга, заявил политолог, эксперт "Яндекс.Кью", заместитель программного директора Форума молодых политологов России "Дигория" Артемий Атаманенко.

"У него есть шансы войти в Законодательное собрание Петербурга", — сказал политолог в беседе с Федеральным агентством новостей.

Сыграет на руку репутация и социальный капитал, который имеет большое значение при выдвижении отдельных персоналий. До выборов остался месяц, это время Шугалей решил потратить на общение с петербуржцами, чтобы узнать интересы и желания горожан.