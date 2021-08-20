Политик из Украины предрек развал страны в скором времени

Украинский политик Владимир Олейник стал сомневаться в возможности переизбрания президента Владимира Зеленского на второй срок.

Он прокомментировал данные опроса, согласно которому рейтинг украинского президента упал до 27,2%. На втором и третьем месте оказались бывший глава страны Петр Порошенко и сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Бойко. В случае проведения выборов в ближайшее время за этих кандидатов проголосовали бы 14,9% и 10,5% опрошенных, передает радио Sputnik.

Олейник также отметил, что рейтинг Зеленского начал снижаться от невыполнения предвыборных обещаний, которые касаются прекращения войны в Донбассе и снижения тарифов.

По его мнению, украинский лидер, вероятнее всего, не будет избран на второй срок, потому что "управляют процессом американцы". Они заинтересованы в том, чтобы в итоге пришел к власти "свой парень".

Также Олейник сообщил, что близится окончательный развал Украины. В качестве примеров разрушения властных институтов он назвал закрытие телеканалов и преследование оппонентов Зеленского.