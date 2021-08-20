Ищенко объяснил, в каком случае на Украине произойдет новый майдан

Склонность украинцев к майданам произрастает из того, что, несмотря на регулярную смену президентов, все главы государства являлись представителями амбициозной серости и посредственности, а значит система власти оставалась неименной.

Такое мнение в материале для издания «Украина.ру» высказал политолог, обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко.

По словам эксперта, личная ограниченность не позволяет представителям украинской власти учиться на примерах и ошибках предшественников. Каждый новый украинский президент находится в полной уверенности, что он неуязвим и поэтому все они реализовывали свои полномочия так, будто собирались жить и оставаться у власти вечно.

«Амбициозная серость, в режиме ручного управления реализующая режим абсолютистской диктатуры, никогда не бывает озабочена обратной связью. Сигналы от общества на верх не поступают, режим упреждающей корректировки политики блокирован», — объясняет Ищенко.

president.gov.ua / Офіс Президента України

В результате в самых разных социальных группах и политических слоях на Украине стремительно накапливается взрывной потенциал недовольства. И власть теряет поддержку избирателей, но, не понимая этого, продолжает вести себя по-старому. В подобных условиях неудивительно, что майданы и недомайданы происходят на Украине регулярно, хотя и не все они в результате заканчиваются свержением действующей власти.

«Но, как только интересы внешних игроков начинают требовать корректировки украинского политического курса (которая невозможна без смены лидера, ибо традиционные пути прохождения сигналов системно блокированы), так сразу очередной майдан, пусть и собравшийся по самому пустяковому вопросу, получает внешнюю поддержку и гарантированно приводит к смене власти», — пишет политолог.

Жители страны уже сами настолько привыкли к этой системе, что им кажется, будто никаких других систем в мире нет.

Невские Новости / Виктор Сухоруков

И поэтому пророссийски настроенные украинцы обвиняют Москву в том, что она не устроила в Киеве собственный майдан.

Те, кто так говорит, правы, так как без воздействия извне сменить власть на Украине невозможно, отмечает Ищенко. Но при этом они не понимают, что внешнее воздействие осуществляется только там и тогда, где и когда этого хочет внешняя сила, а интересы расходного материала украинской политической системы при этом не учитываются, заключил политолог.