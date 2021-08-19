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Захарова назвала провокационными учения НАТО на Востоке

Захарова назвала провокационными учения НАТО на Востоке

Российские власти оценивают военные учения НАТО на восточном фланге как провокационные, а в сегодняшних условиях — как минимум недальновидные.

НАТО проводит учения на восточном фланге даже в пандемию, в которых отрабатывается сценарий противодействия "сопоставимому противнику", под которым подразумевается Россия. Такие маневры носят провокационный характер и сегодня — недальновидны. Страны Прибалтики часто становятся сторонниками мифа о якобы возможном вторжении России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

По словам Захаровой, НАТО продолжает пропагандистские заявления о необходимости силового сдерживания России. Представитель МИД РФ отметила, что НАТО начинает заниматься реальными проблемами после мирового кризиса только потому, что долгое время западные страны фокусировались якобы на единственной угрозе — России.