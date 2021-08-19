Политолог Аркатов: юристы могут помочь восстановить "Родину" на выборах

Партия "Родина" еще может успеть зарегистрировать партийный список кандидатов на выборы в ЗакС Петербурга. Об этом заявил политолог Иван Аркатов.

По мнению эксперта, "Родина" может восстановиться на выборах, если оперативно отработают юристы партии. Он также отметил важность информационной поддержки "Родины", необходимо привлечь внимание к произошедшему. Но все будет зависеть от грамотной работы юристов, заявил политолог. Об этом информирует "ПолитРоссия".

Горизбирком Санкт-Петербурга ранее отказал "Родине" в регистрации партийного списка на выборах в ЗакС из-за якобы брака при сборе подписей. Партия отправила заявление в ЦИК с просьбой пересмотреть решение СПбИК.