Сатановский пожалел «бедную» Америку, которой не у кого выиграть войну

Репутация Соединенных Штатов Америки, как мирового игрока получила из-за афганских событий сокрушительный удар, от которого Америке вряд ли удастся оправиться.

Такое мнение в личном Telegram-канале «Армагеддоныч» рассуждает политолог Евгений Сатановский, по словам которого в этот раз мир получил слишком много фото, видео и аудио-свидетельств американского позора.

«Талибам* (членам запрещенной в РФ радикальной организации) воевать против Америки не помогал ни Китай, ни Россия, — подчеркивает он — А все те, на кого боевики опирались, были и остаются союзниками США. Как, впрочем, и много кто ещё за пределами Ближнего Востока. Что не мешало ни этим союзникам вести свои интриги, ни американцам их бросить».

Сейчас многие эксперты и обозреватели заявляют, что Штатам для восстановления своего имиджа придется провести маленькую победоносную войну или хотя бы спецоперацию. Однако, по словам Сатановского, говоря об этом, надо иметь в виду, что американцы, после их катастрофических провалов за последние 20 лет, не станут связываться ни с каким серьезным противником. Они просто не могут себе позволить еще одного поражения.

Global Look Press / Str

Поэтому Вашингтон, если рассуждения о его намерениях верны, не станет связываться ни только с Северной Кореей, Венесуэлой, Кубой или Белоруссией, но и с более слабыми странами.

«В идеале, Америка могла бы еще раз оккупировать Гренаду, но это вряд ли кого-то впечатлит. Хотя мало ли крошечных островных государств на планете? Науру там, Тувалу или Тринидад…», — рассуждает политолог.

Все в мире, по словам политолога, уже поняли, как воевать с Америкой – нужно не обращать внимания на то, сколько времени занимает война, уходить с линии атаки, избегая прямого столкновения, и наносить противнику максимальный урон в живой силе и технике, действуя партизанско-диверсионными методами. И при этом не следует концентрировать собственные силы в населенных пунктах, по которым легко может быть нанесен удар.

«Истощать американцев, наносить точечные болезненные удары по их линиям снабжения, прерывать коммуникации, саботировать логистические операции войск США… В общем, партизанить, партизанить и еще раз партизанить. А там, как получится, — объясняет Сатановский. — Не выдерживают американцы такой войны. Им быстрые победы нужны. Окончательные».

Также, как американцы, партизанской войны не выдерживали и другие оккупанты – немцы, японцы, англичане, французы и прочие. Поэтому, если США и решатся кому-то что-то продемонстрировать, они сделают это на маленьком плацдарме – в стране с максимально мирным населением, чья территория не отличается сложным рельефом. Идеальными вариантами, при таких условиях, могли бы стать Лихтенштейн, Сан-Марино или Монако, но на них американцы напасть не могут, так как внутренняя оппозиция загрызет администрацию США.

Global Look Press / US Joint Staff / via Globallookpress.com

Ведь раньше Соединенные Штаты обладали монополией на информацию и полностью контролировали медиапространство, что позволяло им врать сколько угодно. Потом ситуация изменилась и американцы частично утратили контроль над медиапространством. Конкуренты начали ловить их за руку и Штатам приходилось отбрехиваться.

«А уж как сейчас… Бедная, бедная Америка. Войну — и то ей по нынешним временам не у кого выиграть…», — саркастично сокрушается Сатановский.

Напомним, ранее президент США Джо Байден заявил, что американский военный контингент полностью уйдет из Афганистана к 11 сентября, символично завершив к этой дате 20-летнюю антитеррористическую миссию, начатую после атаки на башни-близнецы в 2001 году. Однако движение «Талибан»1* вошло в Кабул и объявило о полном контроле над страной уже 15 августа, и США были вынуждены спешно эвакуировать из афганской столицы своих дипломатов.

* «Талибан», талибы — радикальная организация, деятельность которой запрещена в Российской Федерации решением Верховного суда, и ее последователи.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации