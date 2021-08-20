Политолог Запольскис рассказал, какую опасность талибы представляют для России

Идеи запрещенной в РФ радикальной организации «Талибан»1*, которая ранее взяла под свой контроль всю территорию Афганистана, включая его столицу, могут проникнуть в расположенные в Средней Азии бывшие советские республики, а оттуда и в Россию.

Такие опасения в эфире YouTube-канала высказал политический обозреватель и военный эксперт Александр Запольскис, который уверен, что талибы* попытаются со временем распространить свое влияние за пределы захваченного ими Афганистана – сначала в Среднеазиатских странах, а затем и в российских регионах.

«Мир Средней Азии – мы его считаем отсталым от Москвы, от крупных цивилизационных центров. А в их (талибов*) представлении, по сравнению с Афганистаном, Средняя Азия – это как развращенная Москва на взгляд какого-нибудь жителя глухой российской деревни. И этот разврат надо прекратить, - объяснил эксперт. - А прекращать они умеют только одним способом – это нормы ислама в их представлении, в какой-то их очередной версии, это радикализм и естественно, это пересмотр, кто в доме главный».

А эти процессы ведут к нарушению всех экономических связей и возникновению проблем, добавил Запольскис. Что в свою очередь ведет к созданию мобилизационного ресурса для пополнения рядов разного рода радикальных группировок – от просто религиозных до откровенно бандитских, тем более. Что грань между ними достаточно тонкая.

«И это представляет угрозу, потому что подожжет Среднюю Азию. А как только заполыхает там, считайте, что и у нас, в центральной России начнутся сложности. Поэтому мы не должны сдерживать талибов, мы должны сдерживать результат их деятельности – все то, что из Афганистана попрет», – заключил Запольскис.

* «Талибан», талибы — радикальная группировка, деятельность которой запрещена в Российской Федерации решением Верховного суда и ее последователи.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации